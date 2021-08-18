قطر ترسل آخر سفرائها في تركيا إلى مصر

وصل إلى القاهرة الثلاثاء، السفير سالم مبارك آل شافي، سفير قطر الجديد لدى مصر قادما من الدوحة لتسلم مهام عمله الجديد بعد قطيعة بين البلدين دامت أكثر من أربع سنوات.

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ووصل السفير القطري لأول مرة منذ 4 سنوات عقب سحب سفيري مصر وقطر من الدوحة والقاهرة بعد أزمة الرباعي العربي مع قطر منتصف عام 2017.

وسيقدم السفير القطري الجديد لدى مصر أوراق اعتماده في الأيام القادمة تمهيدا لبدء مهام عمله بشكل رسمي.

يذكر أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، أصدر الخميس قبل الماضي، قرارا بتعيين سالم بن مبارك آل شافي، سفيرا فوق العادة في مصر، بعد قطيعة منذ منتصف عام 2017 وتولى آل شافي عدة مناصب بالخارجية القطرية كان آخرها العمل سفيرا للدوحة لدى تركيا.

المصدر: الشروق