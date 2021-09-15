قائد الأركان الإسرائيلي لا يستبعد شنّ عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية

أعلن قائد أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي أنه لا يستبعد سيناريو شنّ تل أبيب عملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية، على خلفية قضية فرار المعتقلين الفلسطينيين.

وصرح كوخافي في مقابلة نشرتها القناة الـ12 الإسرائيلية اليوم الأربعاء، بأن التحقيقات مع زكريا زبيدي، وهو من المعتقلين الستة الذين فروا من سجن جلبوع مطلع الأسبوع الماضي، كشفت أن الهاربين كانوا ينوون الذهاب إلى مدينة جنين في الضفة.

وذكر أنه ليس من المستبعد أن واحدا على الأقل من السجينين اللذين لا يزالان طليقين تمكن من ذلك وتلقى المساعدة ويختبئ هناك حاليا، مضيفا: "هذا الاحتمال قائم وهناك خطط للتعامل معه".

وشدد كوخافي على أن الجيش الإسرائيلي إذا اقتضى الأمر، مستعد لدخول مخيم اللاجئين في جنين بقوات أكبر بهدف القبض على الفارين، وحتى على حساب تأثير هذه الخطوة على الأوضاع في الضفة بأكملها.

وتابع: "إذا ارتفعت وتيرة الهجمات من مدينة جنين عموما أو مخيمها خصوصا، فقد يصبح شن عملية لتطهير المنطقة من الخلايا الإرهابية خيارا لا مفر منه، ويخص ذلك أيضا الأماكن الأخرى في يهودا والسامرة" (الضفة الغربية المحتلة).

كما رجح كوخافي إمكانية شن إسرائيل عملية عسكرية جديدة في قطاع غزة، معربا عن ثقته بأن الدولة العبرية في الجولة الأخيرة من التصعيد العسكري كسبت "عامل الردع" ضد حركة "حماس" المسيطرة على القطاع.

المصدر: القناة الـ12 الإسرائيلية