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بمشاركة دولية.. بدء أعمال مؤتمر "استرداد الأموال العراقية المنهوبة" في بغداد

أخبار العالم العربي

بمشاركة دولية.. بدء أعمال مؤتمر
بغداد
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أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأربعاء، بانطلاق مؤتمر "استرداد الأموال العراقية المنهوبة" في العاصمة بغداد.

وذكر مراسل RT، أن المؤتمر انطلق صباح اليوم بحضور رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وأضاف، أن وفودا عربية ودولية تشارك في المؤتمر الذي يسعى إلى مساعدة العراق في استرداد أمواله "المنهوبة".

 

المصدر: RT

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