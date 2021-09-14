مراسلنا: قصف يطال 3 عربات للحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية
RT
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أفاد مراسلنا في العراق اليوم الثلاثاء بتعرض ثلاث عربات تابعة للحشد الشعبي للقصف من طائرات "مجهولة".
وذكر مراسل RT، أن أربعة صواريخ من طائرة "مجهولة" استهدفت عربات تابعة للحشد الشعبي على الحدود مع سوريا.
وأفاد بأن ثلاث سيارات احترقت بالكامل، مشيرا لورود أنباء عن وقوع قتلى لم يتم التأكد من عددهم حتى الآن.
المصدر: RT
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