لبنان.. بكاء وزير لدى تسليمه منصبه وخليفته يعطيه منديلا (فيديو)
أظهر مقطع فيديو وثقه الإعلام اللبناني، وزير الاقتصاد السابق، راوول نعمة، ينهار بالبكاء، عند حديثه عن ضحايا الوزارة في انفجار مرفأ بيروت، خلال تسليم الوزير الجديد، أمين سلام، مهامه.
وفي لحظة البكاء التي وثقها مقطع الفيديو، أجهش راوول نعمة بالبكاء أثناء حديثه عن ضحايا الوزارة في انفجار مرفأ بيروت، ما دفع خليفته، الوزير الجديد، أمين سلام، إلى التفاعل مع هذا المشهد، فأخرج منديلا وريقيا وأعطاه إياه، وسط مؤتمر صحفي بحضور وسائل الإعلام وبعض المسؤولين.
بالفيديو- #راؤول_نعمة يجهش بالبكاء أثناء تسلم وتسليم #وزارة_الإقتصاد.. والسبب؟https://t.co/wzkl8VaTOwpic.twitter.com/uHi2YsF1NZ— قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) September 14, 2021
هذا وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان مقطع البكاء، وعلقوا عليه، حيث قال أحدهم: "وزير الاقتصاد السابق راوول نعمة، يبكي متأثرا على إنجازاته الخرافية في الوزارة، حدا يقلو مرسي".
وزير الاقتصاد السابق راوول نعمة،— Nour Gebara (@NourGebara85) September 14, 2021
يبكي متأثراً على انجازاته الخراقية في الوزارة،
حدا يقلو مرسي pic.twitter.com/Zum2LWZESQ
في حين علق حساب آخر قائلا: "راوول نعمة ينافس رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، بالبكاء.. إذا إنت بتدمع أنا بشهق"!
⭕راوول نعمة ينافس نجيب ميقاتي بالبكاء.. "إذا إنت بتدمع أنا بشّهق"!😭😭 pic.twitter.com/2VE7YMCJSm— أبو أمير 🇱🇧 (@aboameer742) September 14, 2021
المصدر: RT
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