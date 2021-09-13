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لبنان.. خلع أبواب في مبنى إحدى الوزارات (صور)

أخبار العالم العربي

لبنان.. خلع أبواب في مبنى إحدى الوزارات (صور)
AFP AFP
وزيرة الخارجية اللبنانية السابقة بالوكالة زينة عكر
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نشر موقع "النشرة" الإخباري اللبناني مجموعة من الصور لوزيرة الخارجية السابقة بالوكالة زينة عكر، وعناصر من الجيش، تظهر بعض الأبواب مخلوعة في مبنى الوزارة.

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وأشار موقع "النشرة" إلى أنه لم يعرف المزيد من التفاصيل للحظة كتابة الخبر. 

وأشارت "النشرة" إلى أن موظفي الوزارة نفذوا وقفة احتجاجية داخل حرم الوزارة.

لبنان.. خلع أبواب في مبنى إحدى الوزارات (صور)

لبنان.. خلع أبواب في مبنى إحدى الوزارات (صور)
لبنان.. خلع أبواب في مبنى إحدى الوزارات (صور)
لبنان.. خلع أبواب في مبنى إحدى الوزارات (صور)
لبنان.. خلع أبواب في مبنى إحدى الوزارات (صور)
لبنان.. خلع أبواب في مبنى إحدى الوزارات (صور)

المصدر: "النشرة"

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