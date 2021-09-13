لبنان.. خلع أبواب في مبنى إحدى الوزارات (صور)

نشر موقع "النشرة" الإخباري اللبناني مجموعة من الصور لوزيرة الخارجية السابقة بالوكالة زينة عكر، وعناصر من الجيش، تظهر بعض الأبواب مخلوعة في مبنى الوزارة.

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وأشار موقع "النشرة" إلى أنه لم يعرف المزيد من التفاصيل للحظة كتابة الخبر.

وأشارت "النشرة" إلى أن موظفي الوزارة نفذوا وقفة احتجاجية داخل حرم الوزارة.

المصدر: "النشرة"