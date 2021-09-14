بعد عودته من مصر.. بينيت يقوم بخطوة قد تعكس تحركا في ملف تبادل الأسرى

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الثلاثاء أنه ملتزم شخصيا باستعادة الجنود والمدنيين المحتجزين في قطاع غزة.

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جاء ذلك خلال لقاء عقده بينيت صباح اليوم مع عائلة المواطن الإسرائيلي أفيرا منغييستو المحتجز في قطاع غزة.

وأفاد مكتب بينيت، بأن هذا الاجتماع يأتي "في إطار اللقاءات التي يعقدها رئيس الوزراء بين الحين والآخر مع عائلات الأسرى والمفقودين من أجل إطلاعها على آخر المستجدات في شأنهم".

وفي اللقاء، الذي حضره كل من السكرتير العسكري لرئيس الوزراء اللواء أفي جيل ورئيس هيئة الأمن القومي الدكتور إيال حولاتا ومنسق شؤون الأسرى والمفقودين يارون بلوم، قال بينيت لعائلة منغيستو إنه ملتزم شخصيا باستعادة الجنود والمدنيين المحتجزين في قطاع غزة وأكد أن "بابه مفتوح أمامهم".

وكان بينيت خلال زيارته لمصر ولقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الاثنين في شرم الشيخ، قد أكد "الدور المهم" الذي تلعبه مصر في "الحفاظ على الاستقرار الأمني ​​في قطاع غزة"، وكذلك في المساعدة على تأمين إطلاق سراح مدنيين إسرائيليين اثنين وجثتي جنديين إسرائيليين محتجزين لدى "حماس".

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية