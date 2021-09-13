"أسسنا لعلاقة متينة".. رئيس الحكومة الإسرائيلية يكشف ما دار بينه وبين السيسي في شرم الشيخ (فيديو)

أبدى رئيس الحكومة الإسرائيلية ارتياحا كبيرا لنتائج لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ اليوم .

وشكر بينيت السيسي على "الدور المصري المهم" في المنطقة وقال إنه "بعد مرور أكثر من أربعة عقود على إبرامها لا تزال معاهدة السلام بين البلدين تشكل حجر أساس في أمن الشرق الأوسط واستقراره".

وأكد بينيت على الدور الذي تلعبه مصر في الحفاظ على الاستقرار الأمني في قطاع غزة ومساعي حل قضية الأسرى والمفقودين.

وصرح بينيت قائلا: "أنهيت للتو أول لقاء مع الرئيس المصري.. كان اللقاء مهما جدا وجيدا جدا.. أسسنا فيه لعلاقة متينة تمهيدا لمواصلة الاتصالات بيننا".

وتابع: "بحثنا سلسلة من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية وسبل تعميق العلاقات وتعزيز مصالح بلدينا.. إسرائيل باتت تنفتح أمام دول المنطقة والأساس للاعتراف طويل الأمد هو السلام بين إسرائيل ومصر.. لذا علينا بذل الجهود لتعزيز هذه العلاقات وهذا ما قمنا به اليوم".

RT - ناصر حاتم - القاهرة