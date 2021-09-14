السيسي يشهد إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية بمصر ويلتقط صورة جماعية
AFP COSTAS BALTAS / AFP / POOL
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شهد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، بحضور عدد كبير من الوزراء والشخصيات الدولية.
والتقط عبد الفتاح السيسي صورة تذكارية مع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، وعدد كبير من الوزراء والشخصيات الدولية المشاركين في الفاعلية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
#عاجل| صورة جماعية للرئيس #السيسي والمشاركين في احتفالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في #مصر للعام الحالي#eXtranewspic.twitter.com/wNFx0zajPF— eXtra news (@Extranewstv) September 14, 2021
المصدر: "إكسترا نيوز"
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