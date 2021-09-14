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السيسي يشهد إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية بمصر ويلتقط صورة جماعية

أخبار العالم العربي

السيسي يشهد إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية بمصر ويلتقط صورة جماعية
AFP COSTAS BALTAS / AFP / POOL
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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شهد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، بحضور عدد كبير من الوزراء والشخصيات الدولية.

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والتقط عبد الفتاح السيسي صورة تذكارية مع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، وعدد كبير من الوزراء والشخصيات الدولية المشاركين في الفاعلية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

المصدر: "إكسترا نيوز"

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