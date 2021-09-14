الدبيبة يزور القاهرة لبحث عودة العمالة المصرية وإعادة إعمار ليبيا

أفادت وسائل إعلام مصرية بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة سيزور القاهرة خلال أيام لبحث عودة العمالة المصرية، وإعادة إعمار ليبيا.

وقال سلامة الغويل وزير العدل الليبي في تصريح لموقع ''القاهرة 24''، إن "الزيارة تستهدف تعزيز العلاقات البينية خلال المرحلة المقبلة، بعدما شهدت الأوضاع الدبلوماسية تطورا كبيرا بزيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى ليبيا التي وضعت الثقة الكاملة بين المستثمرين المصريين والحكومة الليبية، لدعم خطة إعادة الإعمار الليبية والنمو الاقتصادي.

وتوقع أن تصل التكلفة الإجمالية لإعادة إعمار ليبيا إلى 111 مليار دولار، أو ما يعادل 500 مليار دينار ليبي خلال 10 سنوات.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر مطلعة قولها إن "الدبيبة سيبحث تعزيز العلاقات المصرية الليبية، في إطار اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين".

وأضافت أنه "سيبحث عودة العمالة المصرية وإعادة إعمار ليبيا"، فيما أكد أحد المصادر أن "الزيارة ستتم يوم 16 سبتمبر الجاري".

المصدر: RT