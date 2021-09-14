طفل يوجه سؤالا للسيسي خلال جولته بشرم الشيخ والرئيس يرد (فيديو)
RT
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توقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح الاثنين بمنطقة الرويسات في شرم الشيخ، ليتبادل الحديث مع المواطنين والاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم.
وانتقل السيسي لتبادل الحديث مع مجموعة من الأطفال، حيث سأله أحدهم: "عمو أنت هتلف على البيوت كلها"؟ فرد الرئيس قائلا: "والله نفسي ألف على البيوت كلها يا ريت والله.. بس المهم إني شوفتكم".
وصرح بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة بأن الرئيس السيسي تبادل التحية والحديث مع المواطنين وأبنائهم في منطقة الرويسات في شرم الشيخ في إطار زيارة استقبل خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في أول لقاء لهما منذ تولي الأخير مهام منصبه.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
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