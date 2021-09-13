فلسطين.. إتلاف 50 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك" الروسي "عطلت إسرائيل وصولها وتخزينها"

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أنها أتلفت 50 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي المضاد لكورونا فقدت صلاحيتها بسبب تعطيل إسرائيل وصولها وتخزينها، محمّلة تل أبيب المسؤولية.

وأوضحت الوزارة في بيان عبر "فيسبوك" أنها استلمت الخميس الماضي 50 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك لايت" من مخازنها في رام الله عبر معبر كرم أبو سالم.

وأضافت أن اللقاحات أخضعت "لسلسلة الإجراءات المعتمدة لضمان سلامتها والتأكد من جودتها، وتبين بعد الفحص والتدقيق تلف هذه الشحنة وعدم صلاحيتها للاستخدام".

وقالت الوزارة إنها قامت إثر ذلك بإتلاف تلك الكمية والتخلص منها، وحملت السلطات الإسرائيلية المسؤولية في ظل الحاجة الماسة لهذه اللقاحات عن "عرقلة وصولها في الوقت المطلوب وتركها لساعات طويلة في ظروف نقل وتبريد غير مناسبة".

ودعت الوزارة "كافة الجهات المعنية لتوفير كميات إضافية وكافية من اللقاحات وضمان وصولها بشكل عاجل".

المصدر: RT