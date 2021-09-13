 
مباشر

الحكومة الليبية تشير لحملة ممنهجة لتعكير صفو العلاقات مع تونس

أخبار العالم العربي

الحكومة الليبية تشير لحملة ممنهجة لتعكير صفو العلاقات مع تونس
AFP LOUAI BESHARA
علم ليبيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ra50

أشار المتحدث باسم الحكومة الليبية محمد حمودة إلى حملة ممنهجة لإفساد صفو العلاقات بين ليبيا وتونس.

وفي حديث لقناة "ليبيا الأحرار"، قال حمودة إن الأنباء التي تتعلق بمنع المواطنين الليبيين من دخول تونس غير صحيحة"، مشيرا إلى أن "السفير التونسي لدى ليبيا لسعد العجيلي أكد ذلك".

وأضاف أن "هناك حملة ممنهجة لإفساد صفو العلاقة بين البلدين''.

إقرأ المزيد
السفير التونسي في ليبيا ينفي اتخاذ بلاده موقفا ضد الليبيين
السفير التونسي في ليبيا ينفي اتخاذ بلاده موقفا ضد الليبيين

وكان العجيلي نفى اتخاذ السلطات التونسية موقفا ضد حاملي جواز السفر الليبي.

وقال إن "الليبيين مرحب بهم في تونس ولن تتخذ تونس يوما قرارا ضد الليبيين".

وأشار إلى أن "الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة التونسية أساسها صحي لا سياسي بسبب انهيار المنظومة الصحية في تونس وتدهور الوضع الصحي الفترة الماضية".

 

المصدر: "موزاييك أف أم" + RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا