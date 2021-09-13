السفير التونسي في ليبيا ينفي اتخاذ بلاده موقفا ضد الليبيين

نفى السفير التونسي لدى ليبيا لسعد العجيلي اتخاذ السلطات التونسية موقفا ضد حاملي جواز السفر الليبي، مؤكدا أن الليبيين مرحب بهم في تونس ولن تتخذ تونس يوما قرارا ضد الليبيين.

وأشار إلى أن "الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة التونسية أساسها صحي لا سياسي بسبب انهيار المنظومة الصحية في تونس وتدهور الوضع الصحي الفترة الماضية".

وأوضح أن "العلاقة وثيقة مع ليبيا وزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية والوفد المرافق له ولقاؤه الرئيس التونسي خير دليل على عمق العلاقة بين البلدين"، منوها إلى أن "هناك تواصلا مستمرا بين وزيري الخارجية الليبي والتونسي لتعزيز العلاقة القوية بين الشقيقتين".

كما لفت إلى أن "هناك تقدما ملموسا بين البلدين خاصة في مسألة عودة الحركة بين ليبيا وتونس"، مضيفا: "نكرر تأكيدنا أن الليبيين مرحب بهم بل لديهم ميزة خاصة في بلدهم تونس ولن يُتخذ ضد الليبيين قرار من قبل الحكومة التونسية".

المصدر: RT