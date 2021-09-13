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حاكم دبي يتجول بالدراجة الهوائية في موقع "إكسبو 2020 دبي" (صور)

أخبار العالم العربي

حاكم دبي يتجول بالدراجة الهوائية في موقع
AFP Vincenzo PINTO
حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم
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جال محمد بن راشد آل ‏مكتوم نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي بالدراجة الهوائية في مرافق معرض "إكسبو 2020 دبي"، وسط ترقب عالمي لانطلاق هذا الحدث الكبير في الأول من أكتوبر المقبل.

ونشر المكتب الإعلامي لإمارة دبي على "تويتر" صورا لبن راشد وهو يجول في الموقع.

وتستعد الإمارات لانطلاق معرض "إكسبو 2020 دبي" الذي يعد أحد أكبر الفعاليات التجارية والاقتصادية التي تنعقد في ظل جائحة كورونا، حيث يتوقع أن يجذب نحو 25 مليون زائر.

ومن المقرر أن يبدأ المعرض في أول أكتوبر 2021 وسيستمر حتى 31 مارس 2022.

 

المصدر: RT



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