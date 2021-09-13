حاكم دبي يتجول بالدراجة الهوائية في موقع "إكسبو 2020 دبي" (صور)

جال محمد بن راشد آل ‏مكتوم نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي بالدراجة الهوائية في مرافق معرض "إكسبو 2020 دبي"، وسط ترقب عالمي لانطلاق هذا الحدث الكبير في الأول من أكتوبر المقبل.

ونشر المكتب الإعلامي لإمارة دبي على "تويتر" صورا لبن راشد وهو يجول في الموقع.

محمد بن راشد يقوم بجولة بالدراجة الهوائية في موقع إكسبو 2020 دبي، وسط ترقب عالمي لانطلاق هذا الحدث الكبير في الاول من أكتوبر القادم. pic.twitter.com/he7klHtykI — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) September 12, 2021

وتستعد الإمارات لانطلاق معرض "إكسبو 2020 دبي" الذي يعد أحد أكبر الفعاليات التجارية والاقتصادية التي تنعقد في ظل جائحة كورونا، حيث يتوقع أن يجذب نحو 25 مليون زائر.

ومن المقرر أن يبدأ المعرض في أول أكتوبر 2021 وسيستمر حتى 31 مارس 2022.

المصدر: RT





