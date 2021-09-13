الشرطة الإسرائيلية تعتقل ثلاثة أطفال وتقتحم مستشفى شرقي القدس

ذكرت مصادر فلسطينية أن "القوات الإسرائيلية اعتقلت ثلاثة أطفال واقتحمت مستشفى المقاصد مساء الأحد في بلدة الطور في القدس المحتلة".

وأفادت مصادر فلسطينية بأنه اندلعت مواجهات عقب دهس مستوطن شابا من البلدة في وقت سابق من اليوم، واعتقلت ثلاثة أطفال لم تعرف هويتهم حتى اللحظة.

وأَضافت المصادر أن القوات الإسرائيلية اقتحمت كذلك مستشفى المقاصد في البلدة، بحجة البحث عن شبان.

المصدر: وكالات