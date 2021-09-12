الشمري: الكاظمي وجه بحجز ضباط رافقوا مرشحين خلال حملاتهم الانتخابية

أعلن الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة في العراق أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وجه بحجز ضباط رافقوا مرشحين في الانتخابات.

وقال في بيان صحفي إن "هذا التوجيه جاء على خلفية مرافقة عدد من الضباط مرشحين للانتخابات في حملاتهم الدعائية بمناطق مختلفة".

وأضاف أن "هذا الإجراء يأتي ضمن جهود إبعاد المنظومة العسكرية عن الحراك السياسي الدائر في البلاد".

المصدر: RT