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فيصل بن فرحان يصطحب نظيره النمساوي بجولة في العلا الأثرية

أخبار العالم العربي

فيصل بن فرحان يصطحب نظيره النمساوي بجولة في العلا الأثرية
twitter/FaisalbinFarhan
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اصطحب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مساء اليوم نظيره النمساوي الكسندر شالنبرج في جولة بمحافظة العلا التاريخية، على هامش زيارة شالنبرج إلى المملكة.

وقال فيصل بن فرحان في تغريدة عبر "تويتر": "أسعدني اصطحاب صديقي معالي وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبرج في جولة بمحافظة العلا التاريخية حيث استوطنت الحضارات الإنسانية القديمة".

وأضاف: "نفخر بالجهود الضخمة التي تقوم بها بلادي للحفاظ على الإرث التاريخي العريق ضمن برامج رؤية 2030".

المصدر: "واس"

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