فيصل بن فرحان يصطحب نظيره النمساوي بجولة في العلا الأثرية

اصطحب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مساء اليوم نظيره النمساوي الكسندر شالنبرج في جولة بمحافظة العلا التاريخية، على هامش زيارة شالنبرج إلى المملكة.

وقال فيصل بن فرحان في تغريدة عبر "تويتر": "أسعدني اصطحاب صديقي معالي وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبرج في جولة بمحافظة العلا التاريخية حيث استوطنت الحضارات الإنسانية القديمة".

أسعدني اصطحاب صديقي معالي وزير خارجية النمسا الكسندر شالنبرج في جولة بمحافظة العلا التاريخية حيث استوطنت الحضارات الإنسانية القديمة، نفخر بالجهود الضخمة التي تقوم بها بلادي للحفاظ على الإرث التاريخي العريق ضمن برامج رؤية ٢٠٣٠ pic.twitter.com/xbKNTcZHAT — فيصل بن فرحان (@FaisalbinFarhan) September 12, 2021

وأضاف: "نفخر بالجهود الضخمة التي تقوم بها بلادي للحفاظ على الإرث التاريخي العريق ضمن برامج رؤية 2030".

المصدر: "واس"