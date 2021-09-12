إصابة 4 أشخاص بعد إطلاق صاروخ من غزة باتجاه مدينة سديروت الإسرائيلية

أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء الأحد إصابة 4 أشخاص بعد إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مدينة سديروت.

وقالت الإذاعة إن شخصين أصيبا خلال هروبهما نحو الغرف المحصنة، فيما أصيب اثنان آخران بنوبات هلع.

وكانت مراسلة RT أفادت بأن صفارات الإنذار دوت مساء الأحد في مدينة سديروت قرب غلاف غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن صفارات الإنذار دوت في المدينة، فيما أشارت القناة "12" العبرية إلى أن منظومة القبة الحديدية اعترضت صاروخا واحدا أطلق من غزة نحو سديروت.

المصدر: RT