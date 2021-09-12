الجزائر تسجل 19 وفاة و262 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الجزائر يوم السبت 262 إصابة و19 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وأفاد بيان لوزارة الصحة الجزائرية بأن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 199822، والوفيات 5558 حالة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 136466.

واستلمت الجزائر من الصين يوم السبت 3 ملايين جرعة جديدة من اللقاح المضاد للمرض، ليصل إجمالي الجرعات التي تسلمتها الجزائر بين 5 و10 سبتمبر إلى 7.5 مليون جرعة.

المصدر: RT