الحكومة اليمنية: هجوم الحوثيين على ميناء المخا يعد تحديا صارخا للجهود الدولية (فيديو)

اعتبرت الحكومة اليمنية أن الهجوم الذي شنه الحوثيون يوم السبت على ميناء المخا، يعد تحديا صارخا لكل الجهود الدولية والأممية لتخفيف الأزمة الإنسانية والعمل على إنهاء الحرب في اليمن.

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وذكرت وزارة الخارجية في بيان عنها أن الحوثيين شنوا صباح السبت هجوما بصاروخ باليستي و5 طائرات مسيرة مفخخة على ميناء المخا الواقع في الساحل الغربي ما أدى إلى إلحاق الدمار الهائل بمرافقه التشغيلية ومخازن المواد الغذائية، بعد جهود السلطة المحلية لإعادة تأهيل الميناء وتشغيله بصورة أولية لاستقبال المواد التجارية والمساعدات الإنسانية للتخفيف من معانة المواطنين.

وأكد البيان أن الهجوم على منشأة مدنية ما كان ليحدث لولا إفلات الحوثيين من العقاب عن الجرائم المتكررة في حق الشعب اليمني في مختلف مناطق البلاد.

وأشار البيان إلى أن الهجوم الحوثي والذي أدى إلى احتراق مخازن عدد من المنظمات الإغاثية العاملة في الساحل الغربي والبضائع الخاصة بالمستوردين بالتزامن مع استئناف ميناء المخا لنشاطه التجاري، يمثل امتدادا لمسلسل استهداف الحوثيين للأعيان المدنية والتدمير الممنهج للبنية التحتية للاقتصاد الوطني.

ودعت وزارة الخارجية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إدانة الجرائم الحوثية واتخاذ موقف حازم إزاءها ومعاقبة مرتكبيها وعدم مقابلتها بالصمت.

المصدر: مجلس الوزراء اليمني