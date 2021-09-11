مراسلنا: ثلاثة قتلى من الشرطة الاتحادية بهجوم لـ"داعش" شمالي العراق

أفاد مراسلنا في العراق اليوم السبت بسقوط قتلى من القوات العراقية بهجوم شنه تنظيم "داعش" في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وذكر مراسل RT أن ثلاثة عناصر من قوات الشرطة الاتحادية سقطوا في الهجوم الذي شنه تنظيم "داعش" بقضاء داقوق جنوبي كركوك.

وأضاف أن القوات العراقية شنت قبل قليل حملة في القضاء لملاحقة عناصر التنظيم الذين شنوا الهجوم.

وقبل ساعات قتل 4 أشخاص بينهم عنصران من قوات الأمن بهجوم شنه مسلحو تنظيم "داعش" الإرهابي على قرية نائية قرب قضاء مخمور جنوب الموصل على بعد 300 كم شمالي بغداد.

المصدر: RT