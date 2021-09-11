مصر.. ضبط 4 ملايين صاروخ ألعاب نارية
Reuters
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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق مقيم بمحافظة الشرقية وبحوزته 119 ألف صاروخ ألعاب نارية.
واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها وبتطوير مناقشته عن مصدر المضبوطات قال أنه تحصل عليها من صاحب مخزن ألعاب نارية كائن بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية.
وتم استهداف مخزن الألعاب نارية حيث عثر بداخله على 4 مليون صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها كما أقر بشرائها من تاجر مقيم بمحافظة المنوفية.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
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