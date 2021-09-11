العراق.. مقتل 4 أشخاص بينهم عنصران من قوات الأمن بهجوم لـ"داعش"

قتل 4 أشخاص بينهم عنصران من قوات الأمن يوم السبت بهجوم شنه مسلحو تنظيم "داعش" الإرهابي على قرية نائية قرب قضاء مخمور جنوب الموصل على بعد 300 كم شمالي بغداد.

وقال صالح الجبوري مدير ناحية القيارة القريبة من موقع الهجوم إن "عناصر من بقايا تنظيم داعش هاجموا قرابة الساعة الثانية صباحا (23.00 ت. غ.) حاجزا أمنيا للحشد الشعبي" مشيرا إلى مقتل أربعة بينهم عنصر في الحشد وضابط ومختار القرية.

وقال مصدر أمني طلب عدم ذكر اسمه إن الهجوم الذي استخدمت فيه أسلحة خفيفة وقذائف الهاون أسفر كذلك عن إصابة سبعة أشخاص.

ووقع الهجوم بعد خمسة أيام من اعتداء على حاجز أمني في محيط جنوب كركوك نفذه تنظيم "داعش" وأسفر عن مقتل 13 عنصرا في الشرطة الاتحادية.

المصدر: أ ف ب