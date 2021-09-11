الكاظمي: وفرنا كل احتياجات مفوضية الانتخابات

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، "توفير كل احتياجات مفوضية الانتخابات من تمويل وتأمين ودعم، لضمان إجراء الاقتراع بما يحقق تطلعات الشعب".

ولفت الكاظمي، خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، الى ان "الانتخابات ستجري بعد 29 يوما بالضبط، التي تمثل الحل الوحيد لمشكلات العراق، ونحن أنجزنا بحمد الله وإصرار الشرفاء، كل متطلبات العملية الانتخابية، ولاسيما مسألة تأمينها، والحفاظ على نزاهتها، بمراقية أممية دولية"، لافتاً الى ان "هناك إجراءات أمنية مشددة تم وضعها لمنع أي حالات اختراق أو محاولات تزوير، ونسقنا لحضور أممي ودولي لإعطاء نسبة أعلى من المقبولية للانتخابات".

وشدد رئيس الوزراء على "المسؤولين المرشحين من الوزراء والمحافظين وغيرهم، منع استخدام موارد الدولة منعاً تاماً، والمفوضية مطالبة بإبلاغنا بأي استغلال يحصل لهذه الموارد"، داعيا "جميع المرشحين والجهات السياسية الالتزام الكامل بالتنافس الصحي"، مشيراً الى "ضرورة المشاركة الفاعلة في الانتخابات، فأطفالنا يستحقون مستقبلاً أفضل، وحياة كريمة، وقد حان الوقت لينعموا بوطن خالٍ من الفساد والظلم".

على صعيد آخر كشف الكاظمي أنه "تم تخصيص 80 ألف تأشیرة للدول الإسلامية للمشاركة في مراسيم الأربعين، ونوجّه أمانة مجلس الوزراء بالإسراع في إبلاغ القرارات، وعلى الوزارة الخارجية إصدار التعليمات لسفاراتنا عاجلاً، وأوجه وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتسهيلها أمام الزائرين الكرام من جميع دول الخارج، مع مراعاة كل التدابير الصحية اللازمة".

المصدر: وكالة الأنباء العراقية