قناة تلفزيونية جزائرية جديدة تثير الجدل بسبب تشابه شعارها مع قناة إسرائيلية

أحدث رمز القناة الدولية الجديدة التي أطلقتها الجزائر حالة من الجدل في أوساط الجزائريين، بسبب قرب شعارها من شعار قناة "i24" الإسرائيلية الناطقة باللغة العربية.

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ويعد الرمز عبارة عن مربع أحمر مرفوق بالحرفين الأولين للجزائر، حيث كتب داخل المربع رقم 24 الذي يشير إلى طبيعة عمل القناة الذي لا ينقطع طيلة ساعات اليوم وكلمة "NEWS" للدلالة على الطبيعة الإخبارية، كما يحمل الشعار الحرفين "AL" باللون الأبيض وهما الحرفان الأولان من كلمة "ALGERIA" التي تعني الجزائر باللغة الإنكليزية، وتسمى "قناة الجزائر الدولية".

وقال الناشطون الرافضون لهذا الشعار إنه "خال من أي إبداع" معتبرين أنه نسخ وتقليد لشعار قناة إسرائيلية وقناة "فرانس 24" "العدوتين" حسب وصفهما.

كما انتقد الناشطون أيضا الألوان التي تلون بها رمز القناة الدولية واقترح الناشطون إدراج ألوان الراية الجزائرية المتمثلة في الأخضر والأبيض في الرمز، بالإضافة إلى استبدال حرفي "AL" بحرفي "DZ"، مبررين ذلك بكون الجزائر مشهورة بمصطلح "دزاير"، داعين إلى استدراك الأمر قبل الإطلاق الرسمي للقناة.

وبالمقابل استحسن الكثيرون خطوة إطلاق قناة تعنى بالأخبار الدولية، والتي ستصبح فضاء هاما ولسان حال الجزائر خارجيا.

وانطلق البث التجريبي لقناة الجزائر الدولية أمس الجمعة، وتعد القناة التاسعة ضمن القنوات التابعة لمؤسسة التلفزيون الجزائري.

وكان وزير الاتصال عمار بلحيمر، أعلن في وقت ساق عن إطلاق قناة دولية تابعة للتلفزيون الجزائري، "تمكن من تعزيز الروابط مع الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج والمساهمة في ترقية صورة البلاد والتصدي لحملات التشويه التي تتعرض لها من طرف الإعلام المأجور".

المصدر: "أوراس"+"فيسبوك"