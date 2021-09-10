مصر.. أول تعليق من جهة دينية على فيديو الطبيب والممرض والسجود للكلب

علق محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية السابق في مصر على فيديو الطبيب الذي طلب من ممرض السجود لكلبه، معتبرا ذلك "شركا".



وأضاف: "لا ينبغي لإنسان أن يأمر إنسانا بالسجود لغير الله"، واصفا ما جاء في الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والمتهم فيه الدكتور عمرو خيري، رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس، بمحاولة إجبار ممرض على السجود لكلبه بأنه "عمل غير أخلاقي".

وقال في تصريحات صحفية إن "الممرض له كامل الحقوق والاحترام ولا ينبغي أن تصل الأمور لهذا الحد".

وتابع: "هذا تصرف غير مسؤول فهو إمعانا في حبه للكلب يحاول إذلال إنسان بأي شكل، ولا ينبغي لإنسان أن يتذرع بمثل هذه الأقوال لأن السجود لا يكون إلا لله".

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وقال: "ينبغي أن ننظر للأمر في سياقه، فما حدث أن هذا الطبيب أراد أن يقوم بعملية إذلال للممرض، وأراد أن يبين للممرض قيمة هذا الكلب فوقع في هذا المحظور، والسجود لغير الله شرك ولا ينبغي لإنسان أن يأمر إنسان بالسجود لغير الله، ولذلك لا بد من محاسبة الطبيب المتهم بهذا الفعل على هذا الكلام".

ناصر حاتم ـ القاهرة