السودان: عشرات الضباط الإثيوبيين يطلبون اللجوء

أعلنت معتمدية اللاجئين بالسودان يوم الجمعة أن عشرات العسكريين الإثيوبيين تقدموا بطلبات لجوء للسودان على خلفية الحرب الدائرة في بلادهم منذ نوفمبر 2020.

وحسب بيان صادر من معتمدية اللاجئين السودانية فإن 120 من الضابط الإثيوبيين في معسكر أم قرقور الواقع شرق السودان، تقدموا بطلبات لجوء إلى حكومة السودان.

وأضاف البيان أن الضباط الإثيوبيين الذين طلبوا اللجوء كانوا في قوام قوات حفظ السلام الأممية في السودان.



وأشار إلى أن الضباط الإثيوبيين يحملون رتب عسكرية رفيعة، لافتا إلى أن بينهم 106 من العسكريين و14 من العسكريات، وجميعهم ينتمون لقبائل تيغراي.

وحسب آخر إحصائيات لمعتمدية اللاجئين السودانية تجاوز عدد اللاجئين الإثيوبيين الذين فروا من النزاع داخل إثويبيا إلى السودان عتبة الـ80 ألفا.

يذكر أن اشتباكات نشبت في تيغراي، في أوائل نوفمبر 2020 نتج عنها سقوط آلاف القتلى في الصراع واضطرار مئات الآلاف إلى النزوح عن ديارهم بسبب نقص المواد الغذائية والمياه والدواء في الإقليم.

المصدر: RT + وكالات