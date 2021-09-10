وزير الدفاع الأمريكي يوضح ملابسات تأجيل زيارته إلى السعودية

كشف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ملابسات إرجاء زيارته المقررة إلى السعودية ضمن إطار جولة إقليمية يقوم بها في منطقة الخليج حاليا.

وصرح أوستن أمس الخميس، في تصريحات للصحفيين نشرها البنتاغون على موقعه الإلكتروني، ردا على سؤال عما إذا كانت زيارته إلى المملكة ألغيت أو أجلت: "دعونا نقول إنها أجلت، وليس لدينا موعد محدد لزيارة جديدة، لكننا قمنا بتنظيم هذه الرحلة خلال فترة وجيزة جدا".

وأشار أوستن إلى أن سبب إرجاء الزيارة يعود إلى "بعض المشاكل المتعلقة بالجدولة" لدى الجانب السعودي، لافتا إلى أنه ليس مخولا بالحديث عنها بالتفصيل.

وتابع: "ما سأقوله هو أن السعوديين حليف أساسي بالنسبة لنا، ولدينا مصالح مشتركة في المنطقة وعملنا معا على حل قضايا صعبة، سنواصل هذا العمل في المستقبل".

وأبدى تطلعه إلى العودة إلى مسألة زيارة السعودية في المستقبل القريب.

المصدر: RT