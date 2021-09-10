بعد أكثر من سنة من الفراغ.. الحكومة اللبنانية تبصر النور

وقع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مرسوم تشكيل الحكومة وذلك بعد أكثر من شهر على تكليفه عقب اعتذار سعد الحريري عن القيام بهذه المهمة.

وأعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن "الرئيس عون والرئيس ميقاتي وقعا مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري".

وقال بري من قصر بعبدا: "حي على خير العمل"، في إشارة إلى أن العمل سيبدأ بعد تشكيل الحكومة.

بدوره، قال ميقاتي: "الوضع صعب ولكنه ليس مستحيلا إذا تعاونا معا"، معلنا "أننا سنتصل بكل الهيئات الدولية لتأمين أبسط أمور الحياة وسندق أبواب العالم العربي لوقف الإنهيار وإعادة لبنان إلى مكانته".

وأضاف: "نحن بحاجة لوصل ما انقطع، لبنان ينتمي إلى هذا العالم العربي وهو فخور بذلك"، مشددا على ان "هذه الحكومة لكل الوطن وليس لفئة دون أخرى".

وتوجه ميقاتي إلى "من يرغب بالتعطيل" قائلا: "اللي بدو يعطل الله معو، يطلع برا. الوقت الآن للعمل وليس للجدل السياسي"، مضيفا: "في هذه المرحلة يجب أن يكون لدينا ورشة عمل للنهضة، والحكومة ستضع خطة إنقاذية بأسرع وقت ممكن".

وتعهد بـ"إجراء استحقاق ​الانتخابات النيابية​ بموعدها في 8 مايو المقبل، بالإضافة إلى الانتخابات البلدية والإختيارية".

وأعلن الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية عن التشكيلة الحكومة وهي على الشكل التالي:

- نجيب ميقاتي رئيس للحكومة

- سعادة الشامي نائبل لرئيس الحكومة

- وليد فياض وزيرا للطاقة

- عبدالله بوحبيب وزيرا للخارجية

- هنري خوري وزيرا للعدل

- بسام المولوي وزيرا للداخلية

- يوسف خليل وزيرا للمالية

- فراس الأبيض وزيرا للصحة

- علي حمية وزيرا للأشغال العامة والنقل

- عباس الحاج حسن وزيرا للزراعة

- محمد مرتضى لوزارة الثقافة

- مصطفى بيرم وزيرا للعمل

- عباس الحلبي وزيرا للتربية

- عصام شرف الدين لوزارة المهجرين

- ناصر ياسين وزيرا للبيئة

- جوني قرم لوزارة الاتصالات

- جورج قرداحي وزيرا للإعلام

- العميد موريس سليم لوزارة الدفاع

- جورج كلاس وزيرا للشباب والرياضة

- جورج بوجيكيان وزيرا للصناعة

- وليد نصار وزيرا للسياحة

- سعادة الشامي نائب رئيس الحكومة

- نجلا رياشي وزيرة للتنمية الإدارية

-هكتور الحجار وزير للشوؤن الإجتماعية

- أمين سلام وزيرا للاقتصاد والتجارة

وكان لبنان شهد فراغا على المستوى الحكومة بعد أن أعلن حسان دياب استقالة حكومته عقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس من العام الماضي، وعلى الإثر تم تكليف مصطفى أديب لتشكيل الحكومة.

وبعد اعتذاره عن ذلك يوم 26 سبتمبر 2020، تم اختيار سعد الحريري لتشكيل الحكومة إلا أنه ولمدة 9 أشهر لم ينجح بذلك وأعلن اعتذاره في يوليو الماضي. وتم من بعده تكليف ميقاتي بهذه الحكومة.

المصدر: RT