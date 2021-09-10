تشكيلة الحكومة اللبنانية المقترحة!

أفاد مراسل RT بأن رئيس الحكومة اللبناني المكلف نجيب ميقاتي وصل إلى قصر بعبدا حيث قدم لرئيس الجمهورية ميشال عون تشكيلة حكومية كاملة من 24 وزيرا.

هذا ووصل أيضا رئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية الذي من المفترض أن يتلو مراسيم تشكيل الحكومة بعد انتهاء الاجتماع بين عون وميقاتي وبري.

وكان ميقاتي أعلن في تصريح في وقت سابق اليوم الجمعة، أن الحكومة ستعلن بعد ظهر اليوم ولن يكون فيها ثلث معطل.

وبحسب معلومات قناة "الجديد" فقد "تم تخطي عقدة الثلث المعطل من خلال الاتفاق على أن يكون الإسمان المسيحيان المتبقيان من خارج حصة الأحزاب وأن يتوافق عليهما عون وميقاتي".

وبحسب قناة الـLBCI فإن بعض الوزراء هم:

- وليد فياض وزيرا للطاقة

- عبدالله بوحبيب وزيرا لخارجية

- هنري خوري وزيرا للعدل

- بسام المولوي وزيرا للداخلية

- يوسف خليل وزيرا للمالية

- فراس الأبيض وزيرا للصحة

- علي حمية وزيرا للأشغال العامة والنقل

- عباس الحاج حسن وزيرا للزراعة

- محمد مرتضى لوزارة الثقافة

- مصطفى بيرو وزيرا للعمل

- عباس الحلبي وزيرا للتربية

- عصام شرف الدين لوزارة المهجرين

- ناصر ياسين وزيرا للبيئة

- جوني قرم لوزارة الاتصالات

- جورج قرداحي وزيرا للإعلام

- العميد موريس سليم لوزارة الدفاع

- جورج كلاس وزيرا للشباب والرياضة

- جورج دباكيان وزيرا للصناعة

المصدر: RT + الجديد + LBCI