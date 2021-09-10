ميقاتي: الحكومة ستعلن بعد ظهر اليوم ولا ثلث معطلا في الحكومة العتيدة

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي، أن الحكومة ستعلن بعد ظهر اليوم الجمعة، مؤكدا أن "لا ثلث معطلا في الحكومة العتيدة".

وقال ميقاتي إنه إجرى اتصالا برئيس الجمهورية ميشال عون وطلب منه موعدا لزيارته وتقديم تشكيلته الحكومية بصيغتها النهائية، وتم تحديد الموعد وسيقوم بهذه الزيارة، مؤكدا للبنانيين بأن "الحكومة ستعلن بعد ظهر اليوم".

وأضاف: "لا ثلث معطلا واضحا أو مستترا لأي فريق في الحكومة الجديدة"، معتبرا أن "المهم ثقة الناس وان يتكاتف جميع اللبنانيين في سبيل إعادة الكيان للدولة اللبنانية. الدولة القوية هي لمصلحة الجميع وهذا ما نسعى إليه".

وعن التحديات التي ستواجه الحكومة والتضامن بين أعضائها قال: "سبق وقلت أنني لا أشكل حكومة بل وضعت فريق عمل في خدمة لبنان".

المصدر: "لبنان 24"