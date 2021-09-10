لبنان.. ساعات تفصل عن إعلان الحكومة وانخفاض للدولار ما دون الـ18 ألف ليرة

قالت مصادر متعددة إن "التشكيلة الحكومية في لبنان انتهت، وبضع ساعات تفصلنا عن ولادة الحكومة وذلك عندما يحدد موعد للرئيس المكلف نجيب ميقاتي في قصر بعبدا للقاء الرئيس ميشال عون".

وبحسب المعلومات، فقد تم الاتفاق على اسم وزير الاقتصاد الذي كان محور خلاف، وهو أمين سلام.



وكانت الأنباء الواردة من قصر بعبدا ومن جانب الرئيس المكلف قد أشارت إلى إيجابية كبيرة في هذا الملف وأن الحكومة باتت قاب قوسين من إعلانها.



وقالت مصادر ميقاتي: "الحكومة خلصت ويتم وضع الآن التعديلات الأخيرة وسيكون هناك موعد في قصر بعبدا".

وبعد هذه المعلومات الإيجابية، تراجع سعر صرف ​الدولار​ في السوق السوداء إلى ما دون الـ18 ألف ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد ويتراوح بين 17800 و17950.

وكان الدولار سجل رقما قياسيا في يوليو الماضي حيث تجاوز الـ23 ألف ليرة بعد اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة بعد 9 أشهر من تكليفه.

وخسرت الليرة اللبنانية منذ 17 أكتوبر 2019 أكثر من 90% من قيمتها، على وقع اشتداد الأزمات المالية والاقتصادية المترافقة مع أزمة سياسية.

المصدر: LBC + RT