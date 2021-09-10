لماذا كل هذه الدراما؟.. إثيوبيا تطالب السودان بالعودة إلى "الطريق الصحيح"

بعثت حكومة إثيوبيا رسالة إلى السودان داعية إياه إلى "العودة للطريق الصحيح"، على خلفية تصاعد التوترات عند الحدود بين الجارتين.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، أثناء موجز صحفي أسبوعي، أن السودان لا يزال يسيطر على أراض إثيوبية، مبديا التزام أديس أبابا بموقفها القاضي بضرورة العودة إلى الوضع القائم السابق ومواصلة استخدام الآليات المتفق عليها في ترسيم الحدود.

وأشار مفتي إلى أن الخلاف الحدودي مع السودان لا يزال جزءا من التحديات الدبلوماسية التي تواجهها إثيوبيا، قائلا إن أديس أبابا تتوخي الحذر وتعطي الأولوية للحل الدبلوماسي ما يؤكد نضوج سياستها.

ورجح المتحدث أن سلطات السودان اتهمت الخطوط الجوية الإثيوبية بنقل شحنة أسلحة إليه بهدف تشويه سمعة هذه الشركة، متسائلا: "لماذا كل هذه الدراما؟ إن الحكومة السودانية ادعت بنقل شحنة أسلحة عبر الخطوط الجوية الإثيوبية الى السودان بصورة غير صحيحة وغير قانونية، فيما نفى مسؤولون سودانيون ذلك وأكدوا على قانونية وصحة الشحنة".

المصدر: وكالة الأنباء الإثيوبية