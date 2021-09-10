بالفيديو.. محمد بن سلمان يستقبل رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي
وكالة الأنباء السعودية
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استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي مساء أمس الخميس في قصر نيوم، رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما للجمعية الفيدرالية الروسية ليونيد سلوتسكي.
وحسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، فقد "جرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين".
#فيديو | سمو #ولي_العهد يستقبل رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي، ويستعرضان علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.#واسpic.twitter.com/IUGovkRJ4Y— واس الأخبار الملكية (@spagov) September 9, 2021
حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان، ونائب رئيس مجلس الشورى مشعل بن فهم السلمي.
المصدر: وكالة الأنباء السعودية
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