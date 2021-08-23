السعودية: مصممون على تعزيز التعاون مع روسيا لإرساء الأمن والرد على تحديات اليوم

أكد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، خلال لقاء مع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، تصميم المملكة على تعزيز التعاون مع روسيا لـ"تحقيق الأمن ومواجهة تحديات اليوم".

إقرأ المزيد

وقال بن سلمان، خلال اللقاء الذي جرى على هامش فعاليات "الألعاب العسكرية الدولية 2021" في روسيا، اليوم الاثنين: "أنتهز هذه الفرصة لأؤكد لمعاليكم حرص واهتمام هذه البلاد على تنمية وتوطيد هذه العلاقة التاريخية، ونحن على ثقة تامة بأننا سوف نعزز هذه العلاقة في المستقبل لترقى هذه الطموح وتطلعات قيادتينا لرعاية مصالح شعبينا لاستمرار التنمية والرخاء والإسهام في تحقيق الأمن والسلم الدوليين".

وشدد بن سلمان على أن التعاون بين روسيا والسعودية سيسهم في الرد المشترك على كل تحديات اليوم، لافتا إلى أنه ستتطلب من البلدين مزيدا من التعاون والجهود.

وخلال اللقاء وقع شويغو وبن سلمان على اتفاقية حول تعزيز التعاون العسكري بين روسيا والسعودية.

المصدر: RT