السعودية.. امرأة تسيء لسكان إحدى المناطق والسلطات تتدخل

أعلنت شرطة مكة المكرمة توقيف امرأة "أساءت" لسكان إحدى مناطق المملكة "بألفاظ تتنافى مع الآداب العامة".

وذكرت شرطة منطقة مكة المكرمة في بيان نشرته عبر "تويتر": "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لامرأة تسيء لسكان إحدى المناطق بألفاظ تتنافى مع الآداب العامة، فقد تمكنت الجهات المختصة من تحديد هويتها".

وأضاف البيان أن المرأة "مقيمة في العقد الثاني من العمر من الجنسية النيجيرية"، مبينا أنه "جرى استكمال إجراءات الاستدلال الأولية وإحالتها لفرع النيابة العامة".

وبثت وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها في منصة "سناب شات" مقطعا المتهمة، فيما تم حجب صوتها ووجهها، دون الكشف عن محتوى الفيديو وما تضمنه من إساءات أو المنطقة التي أهانت المتهمة سكانها.

المصدر: RT