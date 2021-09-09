مصر.. تحركات بعد فيديو استغاثة بلوغر مشهورة

أصدر المجلس القومي للمرأة في مصر، بيانا أعلن فيها التحرك العاجل بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لبلوغر شهيرة تشكو فيه من إيذاء زوجها وتهديده لها ولأطفالها.

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وأكدت مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس أمل عبد المنعم، أن المكتب تلقى شكوى بعد انتشار الفيديو، ومكالمات تطالبه بالتدخل ومحاولة مساعدتها، وبالفعل قام المكتب بالتواصل تليفونيا على رقمها الخاص للاطمئنان عليها بعد تدخل الأجهزة الأمنية ولتقديم المساعدة القانونية والنفسية لها، والمجلس مستمر بالتواصل معها.

وكانت البلوغر ظهرت في فيديو مدته 9 دقائق تستغيث فيه باكية وتطلب المساعدة.

وكشفت في الفيديو أنها حبيسة داخل المنزل في منطقة الزيتون مع أولادها، وأن زوجها الذى اعتاد تهديدها بإيذائها "أخذ منها جهاز اللاب توب وهاتفها المحمول وقام بتغيير الپاس وورد فيهما حتى لا تستطيع استخدامهما، بينما تمكنت هي من استخدام تليفون آخر كانت قد أخفته منه، لتظهر فى الفيديو".

وبعد ساعات من انتشار الفيديو، استجابت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية لاستغاثة البلوجر وأكدت التحريات صحة الواقعة، كما أكدت التحريات أيضا أن الزوج اعتاد تهديدها بالإيذاء، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة للتحقيق فيما جاء فيه.

المصدر: صدى البلد