مصر.. بلوغر شهيرة تصرخ وتبكي في بث مباشر وتستغيث (فيديو)

انهارت البلوغر الشهيرة، إيفون نبيل، أمام متابعيها في مقطع فيديو جديد، عبر صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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وظهرت نبيل خلال مقطع فيديو وهي تستغيث من زوجها، وسط صرخاتها وبكائها أمام متابعيها، واتهمته بالتفنن في تعذيبها جسديا ومعنويا.

وأدعت البلوغر إيفون نبيل، خلال البث المباشر الذي ظهرت من خلاله على متابعيها، أن زوجها يجيد تعذيبها منذ 8 سنوات، أمام أطفالها، كما أنه يحكم عليها بالقيام بأعمال منزلية شاقة، فضلا عن تهديده لها بالسلاح، قائلة: "انقذوني أنا وولادي، بقالي 8 سنين بتعذب، وبتهدد بالسلاح، بعمل كل حاجة وبيهددني ويبهدلني انقذوني منه".

وأضافت البلوغر الشهيرة: "دايما يقلل مني، ويقلل من شغلي، أنا كنت مذيعة وحبسني في البيت، وقررت اشتغل بلوجر من هنا وأعمل فيديوهات، لكن برده بيقلل مني، ومن أي دعم بيجيلي، لحد أما قرر ياخد مني اللاب توب ويغير الباسورد، ويحبسني هنا".

وواصلت: "أقول ايه للكنيسة، أقولها ايه، أنا عاوزة اسيبه، انقذوني منه، وانقذوا ولادي، ممكن يحرمني منه".

وتفاعلت الإعلامية رضوى الشربيني، مع حالة إيفون نبيل، فور انتشار مقطع الفيديو الذي تستغيث فيه من انتهاكات زوجها، وحرصت على مطالبة التواصل معها من خلال التعليق على الفيديو وطالبتها برقم هاتفها، وقالت في التعليقات: "أنا عايزة رقم تليفونك بس لو سمحتى وأنا هتصرف".

المصدر: الوطن + اليوم السابع