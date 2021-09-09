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الجيش اللبناني يعلن إحباط عملية تهريب أشخاص عبر البحر

أخبار العالم العربي

الجيش اللبناني يعلن إحباط عملية تهريب أشخاص عبر البحر
الصورة من "تويتر"
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أعلن الجيش اللبناني أن القوات البحرية أحبطت عملية تهريب أشخاص بطريقة غير شرعية وأوقفت مركبا في عرض البحر مقابل مدينة طرابلس شمالي لبنان.

وقالت قيادة الجيش في بيان إنه "بتاريخ اليوم 9 سبتمبر الحالي، حوالي الساعة 2:50 فجرا بتوقيت بيروت (11:50 مساء بتوقيت غرينتش)، أحبطت دورية من القوات البحرية في الجيش عملية تهريب أشخاص بطريقة غير شرعية وأوقفت مركبا في عرض البحر مقابل مدينة طرابلس على بعد 11 ميلا عن الشاطىء وعلى متنه 5 لبنانيين و23 شخصا من الجنسية السورية".

وأضافت: "بوشر التحقيق مع الموقوفين باشراف القضاء المختص".

المصدر: RT

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