الجيش اللبناني يعلن إحباط عملية تهريب أشخاص عبر البحر

أعلن الجيش اللبناني أن القوات البحرية أحبطت عملية تهريب أشخاص بطريقة غير شرعية وأوقفت مركبا في عرض البحر مقابل مدينة طرابلس شمالي لبنان.

وقالت قيادة الجيش في بيان إنه "بتاريخ اليوم 9 سبتمبر الحالي، حوالي الساعة 2:50 فجرا بتوقيت بيروت (11:50 مساء بتوقيت غرينتش)، أحبطت دورية من القوات البحرية في الجيش عملية تهريب أشخاص بطريقة غير شرعية وأوقفت مركبا في عرض البحر مقابل مدينة طرابلس على بعد 11 ميلا عن الشاطىء وعلى متنه 5 لبنانيين و23 شخصا من الجنسية السورية".

وأضافت: "بوشر التحقيق مع الموقوفين باشراف القضاء المختص".

بتاريخ ٢٠٢١/٩/٩ حوالي الساعة ٢,٥٠ فجراً، أحبطت دورية من القوات البحرية في الجيش عملية تهريب أشخاص بطريقة غير شرعية وأوقفت مركباً في عرض البحر مقابل مدينة طرابلس على بعد ١١ ميلاً عن الشاطىء وعلى متنه ٥ لبنانيين و٢٣ شخصاً من الجنسية السورية.#الجيش_اللبنانيhttps://t.co/z9wJifG1tMpic.twitter.com/5fKXuatulG — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) September 9, 2021

المصدر: RT