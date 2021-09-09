السيسي يوجه رسالة للفلاح المصري

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة إلى الفلاح المصري في عيده، مؤكدا أنه نال استقلاله وعزته وكرامته وحريته.

أتوجه بتحية وتقدير للفلاح المصري في يوم عيده،الذي نال فيه استقلاله وحريته وعزته وكرامته،وأؤكد أننا حريصون كل الحرص على دعم الفلاح،وتسخير كل الإمكانات اللازمة لتوفير حياة كريمة له،فمصر الأهرامات ومصر قناة السويس ومصر السد العالي مدينة لجهدوعرق وعبقرية ملايين الفلاحين على مر الدهور — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) September 9, 2021

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وقال السيسي في رسالته عبر "تويتر": "أتوجه بتحية وتقدير للفلاح المصري في يوم عيده، الذي نال فيه استقلاله وحريته وعزته وكرامته، وأؤكد أننا حريصون كل الحرص على دعم الفلاح، وتسخير كل الإمكانات اللازمة لتوفير حياة كريمة له، فمصر الأهرامات ومصر قناة السويس ومصر السد العالي مدينة لجهد وعرق وعبقرية ملايين الفلاحين على مر الدهور".

ويحتفل فلاحو مصر اليوم الخميس بالعيد التاسع والستين للفلاح المصري، باعتباره اليوم الذي شهد صدور قانون الإصلاح الزراعي عام 1952، عقب قيام ثورة 23 يوليو.

كما يتواكب عيد الفلاح أيضاً مع وقفة زعيم الفلاحين أحمد عرابي أمام الخديوي توفيق في التاسع من سبتمبر عام 1881، والتي قال فيه مقولته الشهيرة: "لقد ولدتنا أمهاتنا أحراراً ولم نخلق تراثا أو عقاراً ولن نستعبد بعد اليوم".

المصدر: RT