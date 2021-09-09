وزير خارجية إيران يبحث مع نظيره القطري آخر التطورات في أفغانستان

استقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن في مقر وزارة الخارجية، وبحث معه العلاقات الثنائية وآخر التطورات في أفغانستان.

وتعد زيارة وزير الخارجية القطري إلى طهران هي الأولى بعد تعيين عبد اللهيان وزيرا للخارجية في حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، التي حصلت على ثقة ابرللمان، في الـ25 من شهر أغسطس الماضي.

على صعيد آخر، أكد عبداللهيان خلال تلقيه اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الامارات عبدالله بن زاید لتهنئته ببدء مهامه كوزير للخارجية، على "تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين"، مشددا على "أهمية التشاور بين البلدين في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية".

المصدر: وكالة إيرنا الايرانية