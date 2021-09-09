التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة ثالثة مفخخة أطلقها الحوثيون

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الخميس، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة ثالثة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط.

وقال التحالف إنه "تم إحباط محاولات المليشيا الحوثية لاستهداف المدنيبن والأعيان المدنية".

وكان التحالف أعلن مساء يوم أمس الأربعاء، "اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخخه أطلقتا باتجاه خميس مشيط".

وأضاف: "التصعيد الحوثي عدائي همجي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية"، مؤكدا أن "محاولات المليشيا بإطلاق المسيرات المفخخة تم التصدي لها ونتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين".

وتنفذ قوات الحوثيين هجمات متكررة بطائرات مسيرة مفخخة تستهدف مواقع عسكرية أو نفطية جنوب السعودية بينما تقول الرياض إن هذه الهجمات تعرض حياة المدنيين للخطر.

المصدر: "واس" + RT