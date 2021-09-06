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التحالف العربي يعلن إصابة طفلين وتضرر 14 منزلا في استهداف الحوثيين 3 مدن سعودية السبت

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التحالف العربي يعلن إصابة طفلين وتضرر 14 منزلا في استهداف الحوثيين 3 مدن سعودية السبت
AFP FAYEZ NURELDINE
المتحدث باسم التحالف العربي العميد الركن تركي المالكي
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أعلن التحالف العربي أن "اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية و3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه 3 مدن سعودية السبت، تسبب بإصابة طفلين وتضرر 14 منزلا".

وقال المتحدث باسم التحالف وباسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي في تصريح إن "الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت 3 صواريخ باليستية و3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المنطقة الشرقية، وجازان، ونجران".

وأضاف أن "الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت عند الساعة 21:32 من مساء السبت 04 سبتمبر 2021 صاروخا باليستيا أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باستخدام الأعيان المدنية باتجاه المنطقة الشرقية بالمملكة".

وأضاف أن "عملية الاعتراض تسببت في تناثر الشظايا على حي ضاحية الدمام، ونتج عن ذلك إصابة طفل وطفلة سعوديين، وتضرر 14 منزلا سكنيا بأضرار خفيفة".

ولفت إلى أن "هذا السلوك الهمجي واللامسؤول من قبل الميليشيا بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية يتنافى مع القيم السماوية والمبادئ الإنسانية، كما يعبر عن واقع سير العمليات العسكرية على الأرض وتدهور موقف المليشيا بالجبهات وفقدانه قيادات ميدانية مهمة".

وأكد أن "وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية أراضيها ومقدراتها ووقف مثل هذه الاعتداءات العدائية والعابرة للحدود لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

المصدر: "عكاظ" 

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