المغرب يسجل 72 وفاة و3930 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters Youssef Boudlal
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أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 72 وفاة و3930 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 13296، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 893462.
وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 79 وفاة و3524 إصابة بالفيروس.
المصدر: "رويترز"
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