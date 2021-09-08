مقتل 7 جنود سوريين بانفجار عبوة ناسفة بسيارتهم في درعا

قتل 7 جنود سوريون وأصيب 3 آخرون في انفجار عبوة ناسفة بسيارتهم بريف محافظة درعا، وفق ما نقلته وكالة "نوفوستي" عن مصدر أمني.

وأفاد المصدر بأن "عبوة ناسفة كانت مزروعة على الطريق الواصل بين قريتي (نافعة) و(عين ذكر) انفجرت لدى مرور سيارة إطعام تابعة للجيش السوري، وأدت إلى مقتل 7 عناصر وإصابة 3 آخرين".

وفي وقت سابق، تمكن الجيش السوري، من دخول منطقة درعا البلد، جنوبي البلاد، برفقة الشرطة العسكرية الروسية، وبدأ عمليات التمشيط وتفتيش المنازل، بعد أيام من توصل الحكومة لاتفاق تسوية مع مسلحين، وإجلاء بعضهم إلى خارج المدينة.

المصدر: "نوفوستي"