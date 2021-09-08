السعودية ترحب بكشف واشنطن وثائق سرية عن هجمات 11 سبتمبر

رحبت السفارة السعودية لدى واشنطن، اليوم الأربعاء، بالإفراج عن وثائق سرية تتعلق بهجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

وشددت السفارة في بيان على أن "أي مزاعم بتورط السعودية في هجمات 11 سبتمبر أمر زائف تماما"، لافتة إلى أن "المملكة شريك حيوي للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب".

وأكدت السفارة " دعم السعودية الدائم للكشف التام عن الوثائق والمواد المتصلة بالتحقيق الأمريكي في الهجمات"، معربة عن أملها في أن "يؤدي الكشف التام عن هذه الوثائق في دحض المزاعم الواهية تجاه المملكة مرة واحد وللأبد".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر بمراجعة نزع السرية عن وثائق من تحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي عن هجمات 11 سبتمبر 2001 بالولايات المتحدة.

وذكر بايدن في بيان: "عندما ترشحت للرئاسة، تعهدت بضمان الشفافية فيما يخص نزع السرية عن وثائق ترتبط بهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية على أمريكا...مع اقترابنا من الذكرى السنوية العشرين لهذا اليوم المأساوي، فإنني ملتزم بهذا التعهد".

المصدر: "رويترز"