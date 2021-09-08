قرار قضائي جديد في قضية "نائب الجن"

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية في مصر، تأييد قرار النيابة العامة بمنع عائلة علاء محمد حسانين محمد، والمعروف إعلاميا بنائب الجن من التصرف في أموالهم في قضية "الآثار الكبرى".

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وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قررت أيضا اليوم الأربعاء، تأييد قرار النيابة العامة بالتحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب الأموال سواء ممتلكات السائلة والمنقولة، وزوجتيه، وابنته القاصر، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية الآثار الكبرى" المتهم فيها بتمويل النائب السابق علاء حسانين المعروف بنائب "الجن والعفاريت".

وكانت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، أجلت نظر قرار التحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب في القضية المعروفة إعلاميا بـ "قضية الآثار الكبرى" المتهم فيها بتمويل النائب السابق علاء حسانين المعروف باسم نائب الجن والعفاريت، لجلسة 3 أغسطس للإعلان.

المصدر: اليوم السابع