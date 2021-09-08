لحظة انتشار الجيش السوري في حي درعا البلد بعد تطبيق اتفاق التسوية (بالفيديو)

أظهرت مقاطع فيديو وصور نشرتها وسائل إعلام رسمية لحظة دخول وحدات الجيش السوري والجهات المختصة لمنطقة درعا البلد وضمان عدم وجود أي أسلحة وألغام وتأكيد أمنها وخلوها تماما من الإرهاب.

ونشرت وكالة "سانا" السورية مقطع فيديو يوثق لحظة انتشار وحدات من الجيش السوري والجهات المختصة داخل المدينة.

وذكرت مراسلة سانا الحربية في درعا أن وحدات من الجيش بدأت بتثبيت عدد من النقاط تمهيدا لبدء عمليات تفتيش وتمشيط في المنطقة بحثا عن السلاح ومخلفات الإرهابيين من أسلحة وذخائر وعبوات ناسفة والكشف عن الأنفاق والتحصينات والأوكار تمهيدا لدخول ورشات المؤسسات الخدمية لإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمية إلى الحي.

ولدى تمشيط المنطقة عثرت وحدات الجيش على نفق تحت الأبنية السكنية في حي درعا البلد استخدمه المسلحون للتسلل والاعتداء على الأحياء السكنية وحواجز الجيش في مدينة درعا.

المصدر: سانا