"طالبان" تعلن تلقيها طائرة مساعدات جديدة من الإمارات

أعلنت حركة "طالبان"، التي وصلت إلى سدة الحكم في أفغانستان، عن وصول شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية من دولة الإمارات إلى البلاد.

وأكد المتحدث باسم "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، حسب قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، أن طائرة إماراتية محملة بـ30 طنا من المساعدات الغذائية والطبية هبطت اليوم الأربعاء في مطار حامد كرزاي الدولي في كابل.

An Emirati plane landed in Kabul on Wednesday morning loaded with around 30 tons of food and medical supplies provided by the United Arab Emirates, said Taliban spokesman Zabihullah Mujahid.#TOLOnewspic.twitter.com/qoLG2VCsYY — TOLOnews (@TOLOnews) September 8, 2021

وتعد هذه خامس طائرة مساعدات إماراتية تصل أفغانستان في الأيام الأخيرة.

وبالإضافة إلى الإمارات، أرسلت كل من قطر والبحرين أيضا مساعدات إلى هذا البلد.

المصدر: "طلوع نيوز"