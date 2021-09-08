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"طالبان" تعلن تلقيها طائرة مساعدات جديدة من الإمارات

أخبار العالم العربي

Reuters
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أعلنت حركة "طالبان"، التي وصلت إلى سدة الحكم في أفغانستان، عن وصول شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية من دولة الإمارات إلى البلاد.

وأكد المتحدث باسم "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، حسب قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، أن طائرة إماراتية محملة بـ30 طنا من المساعدات الغذائية والطبية هبطت اليوم الأربعاء في مطار حامد كرزاي الدولي في كابل.

وتعد هذه خامس طائرة مساعدات إماراتية تصل أفغانستان في الأيام الأخيرة.

وبالإضافة إلى الإمارات، أرسلت كل من قطر والبحرين أيضا مساعدات إلى هذا البلد.

المصدر: "طلوع نيوز"

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